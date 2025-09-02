MPMX Berpartisipasi di Ajang Sirkuit Nasional Padel 2025

jpnn.com, SURABAYA - PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX), perusahaan konsumer otomotif turut berpartisipasi dalam Gofood Sirkuit Nasional Padel 2025 Seri Surabaya pada 29-31 Agustus 2025 di Graha Padel Club, Dukuhpakis, Surabaya.

Kehadiran MPMX dalam turnamen padel ini menjadi simbol kedekatan perusahaan dengan komunitas di sekitar wilayah operasional, sekaligus mencerminkan komitmen untuk mendukung gaya hidup sehat, aktif, dan berkelanjutan.

“Popularitas padel meningkat pesat di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Olahraga ini bukan hanya sekadar tren baru, tetapi juga mencerminkan perubahan gaya hidup masyarakat urban yang semakin peduli pada kesehatan, kebersamaan, dan aktivitas rekreasi yang berkualitas,” ujar Group CFO MPMX, Beatrice Kartika.

"Dukungan MPMX terhadap turnamen ini sejalan dengan komitmen kami untuk hadir dekat dengan masyarakat, mendukung gaya hidup aktif, sekaligus membangun semangat kebersamaan melalui olahraga," imbuhnya.

Partisipasi MPMX dalam turnamen ini diwujudkan tidak hanya melalui dukungan terhadap jalannya kompetisi, tetapi juga lewat kehadiran booth MPM Honda Jatim yang menghadirkan aktivitas dan promosi menarik.

Kehadiran booth ini menjadi sarana interaksi langsung dengan pengunjung dan komunitas olahraga, sekaligus menambah semarak penyelenggaraan turnamen.

Keterlibatan MPMX dalam turnamen padel ini selaras dengan portofolio bisnis MPMInsurance, anak usaha yang menyediakan berbagai produk asuransi umum.

Produk-produk seperti perlindungan personal accident untuk aktivitas olahraga, proteksi aset dan fasilitas olahraga, hingga asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (TPL), dirancang untuk menjawab kebutuhan ekosistem olahraga dan lifestyle yang semakin berkembang.