MPMX Lakukan Transplantasi Terumbu Karang di Labuan Bajo

jpnn.com, LABUAN BAJO - PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX) meresmikan program transplantasi terumbu karang di Desa Pasir Putih, Pulau Messah, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Program tersebut merupakan bagian dari MPM Green Action 2026, inisiatif keberlanjutan MPMX yang berfokus pada pelestarian lingkungan sekaligus pemberdayaan masyarakat.

Peresmian ini menjadi tahap lanjutan dari rangkaian program yang telah dimulai pada April 2026 melalui kegiatan silaturahmi dan edukasi bersama pemerintah desa, tokoh masyarakat, nelayan, serta perwakilan masyarakat Desa Pasir Putih.

Pemilihan Pulau Messah sebagai lokasi program dilakukan berdasarkan rekomendasi dan koordinasi dengan Balai Taman Nasional Komodo, di mana Pulau Messah merupakan bagian dari kawasan penyangga Taman Nasional Komodo dan memiliki peran penting dalam mendukung kelestarian ekosistem kawasan konservasi tersebut.

Lokasi ini juga menjadi salah satu area yang teridentifikasi membutuhkan dukungan pemulihan ekosistem terumbu karang.

Sebelum memasuki tahap transplantasi, MPMX telah mengawali program dengan pendekatan berbasis masyarakat dan memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga ekosistem laut dan terumbu karang kepada masyarakat, khususnya nelayan yang beraktivitas di perairan sekitar Taman Nasional Komodo, MPMX juga memberikan pelatihan pembuatan dan pengelolaan media coral nursery kepada perwakilan penggerak Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Pasir Putih.

Pelatihan dilakukan melalui praktik langsung dengan pendampingan teknis, mulai dari pengenalan metode coral nursery, pemilihan fragmen karang yang layak ditransplantasikan, pemasangan media, perawatan dan pemantauan pertumbuhan karang, hingga teknik transplantasi ke area rehabilitasi.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas masyarakat lokal agar dapat berperan dalam mendukung konservasi ekosistem terumbu karang secara berkelanjutan.