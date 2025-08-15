menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Mpok Alpa Berpulang, Ayu Ting Ting: Selamat Jalan Orang Baik

Mpok Alpa Berpulang, Ayu Ting Ting: Selamat Jalan Orang Baik

Mpok Alpa Berpulang, Ayu Ting Ting: Selamat Jalan Orang Baik
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ayu Ting Ting dan Mpok Alpa. Foto: Instagram/nina_mpokalpa

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut, Ayu Ting Ting turut berduka atas kepergian Mpok Alpa pada Jumat (15/8).

Melalui akun miliknya di Instagram, dia menyampaikan bahwa untuk komedian sekaligus presenter itu.

"Innalillahi wainna ilaihi rojiun, selamat jalan Mpok Alpa orang baik, husnul khotimah,” ungkap Ayu Ting Ting.

Baca Juga:

Pelantun Sambalado itu kemudian menulis doa untuk almarhumah Mpok Alpa.

Ayu Ting Ting berharap Mpok Alpa mendapat tempat terbaik di sisi Sang Pencipta.

"Semoga almarhumah ditempatkan di surganya Allah SWT, amin,” tambah Ayu Ting Ting.

Baca Juga:

Diketahui, Mpok Alpa meninggal dunia pada Jumat (15/8) pagi.

Pemilik nama asli Nina Carolina itu mengembuskan napas terakhir dalam usia 38 tahun.

Penyanyi dangdut, Ayu Ting Ting turut berduka atas kepergian Mpok Alpa pada Jumat (15/8).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI