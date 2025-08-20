menu
Mpok Alpa Kerap Curhat Penyakit Kanker kepada Nunung, Memeluk Hingga Menangis

Mpok Alpa Kerap Curhat Penyakit Kanker kepada Nunung, Memeluk Hingga Menangis

Mpok Alpa Kerap Curhat Penyakit Kanker kepada Nunung, Memeluk Hingga Menangis
Komedian Nunung. Foro: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Nunung mengingat perjuangan Mpok Alpa melawan kanker yang juga pernah dialaminya.

Nunung mengungkapkan selama ini Mpok Alpa sosok yang selalu ada dalam kesehariannya, terutama dalam pekerjaan.

Keduanya kerap tampil bersama dan berbagi cerita, termasuk mengenai kondisi kesehatan masing-masing.

Mpok Alpa disebut sering mencurahkan isi hatinya terkait perjuangan melawan kanker.

Nunung memuji Mpok Alpa sebagai wanita hebat yang tidak pernah menunjukkan rasa sakitnya, meski harus menjalani kemoterapi yang sangat berat.

Sebagai seorang penyintas, Nunung selalu memberikan dukungan dan semangat kepada Mpok Alpa.

"Ya, curhat mengenai kanker. Saya selalu kasih dia support, kasih dia semangat dan dia semangat banget," kata Nunung di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (19/8).

Pada momen tersebut, Nunung menceritakan momen terakhir kali bertemu Mpok Alpa.

Komedian Nunung mengungkapkan Mpok Alpa kerap curhat penyakit kanker seraya memeluk dan menangis.

