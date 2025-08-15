menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Mpok Alpa Meninggal Dunia, Raffi Ahmad Berduka

Mpok Alpa Meninggal Dunia, Raffi Ahmad Berduka

Mpok Alpa Meninggal Dunia, Raffi Ahmad Berduka
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Raffi Ahmad dan Irfan Hakim saat menengok Mpok Alpa di rumah sakit. Foto: Instagram/raffinagita1717

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad sangat berduka atas kepergian komedian Mpok Alpa.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia menyampaikan belasungkawa.

Raffi Ahmad juga memperlihatkan momen menengok Mpok Alpa di rumah sakit bersama Irfan Hakim.

Baca Juga:

Menurutnya, kepergian komedian bernama asli Nina Carolina itu membuatnya merasa sedih dan kehilangan.

"Innalilahi, kehilanganmu begitu terasa sahabat," ungkap Raffi Ahmad, Jumat (15/8).

Suami Nagita Slavina itu cukup dekat dengan Mpok Alpa lantaran kerap mengisi program FYP di Trans7.

Baca Juga:

Selain menyampaikan belasungkawa, dia juga mendoakan almarhumah Mpok Alpa.

Raffi Ahmad berharap mendiang mendapatkan tempat terbaik di sisi Sang Pencipta.

Presenter Raffi Ahmad sangat berduka atas kepergian komedian Nina Carolina alias Mpok Alpa.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI