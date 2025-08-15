Mpok Alpa Meninggal Dunia, Raffi Ahmad Berduka
Jumat, 15 Agustus 2025 – 10:10 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad sangat berduka atas kepergian komedian Mpok Alpa.
Melalui akun miliknya di Instagram, dia menyampaikan belasungkawa.
Raffi Ahmad juga memperlihatkan momen menengok Mpok Alpa di rumah sakit bersama Irfan Hakim.
Menurutnya, kepergian komedian bernama asli Nina Carolina itu membuatnya merasa sedih dan kehilangan.
"Innalilahi, kehilanganmu begitu terasa sahabat," ungkap Raffi Ahmad, Jumat (15/8).
Suami Nagita Slavina itu cukup dekat dengan Mpok Alpa lantaran kerap mengisi program FYP di Trans7.
Selain menyampaikan belasungkawa, dia juga mendoakan almarhumah Mpok Alpa.
Raffi Ahmad berharap mendiang mendapatkan tempat terbaik di sisi Sang Pencipta.
