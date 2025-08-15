Mpok Alpa Meninggal Dunia, Raffi Ahmad Teringat Olga Syahputra

jpnn.com - JAKARTA - Raffi Ahmad mengungkap kesedihannya atas meninggalnya komedian sekaligus presenter Nina Carolina alias Mpok Alpa.

Suami Nagita Slavina itu mengenang sosok sahabatnya sebagai pribadi yang profesional.

Bagi Raffi, Mpok Alpa selalu memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaannya.

Raffi menuturkan Mpok Alpa selalu berusaha menyembunyikan rasa sakitnya di depan orang lain.

Kesedihan Raffi Ahmad makin mendalam karena kepergian Mpok Alpa mengingatkannya pada sosok sahabatnya, mendiang Olga Syahputra.

"Sebenarnya, kalau kejadian ini aku deja vu ingat almarhum Olga Syahputra, ini mirip sebenarnya kira-kira," kata Raffi Ahmad dalam siaran langsung program FYP, Jumat (15/8).

Oleh karena itu, Raffi Ahmad memahami betul rasa sakit yang dialami oleh Mpok Alpa, meskipun berusaha untuk tidak menunjukkannya.

Raffi Ahmad menambahkan proses kepergian Mpok Alpa juga terbilang cepat, sama seperti yang dialami oleh Olga Syahputra.