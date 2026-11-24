jpnn.com, JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bakal memeriksa keabsahan ijazah dua cawapres, yakni Andi Amran Sulaiman dan Sugiono dengan mengunjungi lembaga pendidikan yang pernah ditempuh kedua tokoh.

Prabowo pada Senin (23/11) menyerahkan surat pengusulan dua nama cawapres atas nama Amran dan Sugiono ke MPR.

Pimpinan Tim Verifikasi persyaratan cawapres Habiburokhman mengatakan pemeriksaan faktual menjadi upaya yang bakal dilakukan pihaknya terhadap ijazah kandidat.

"Enggak kayak apa kalau KPU, kan. kalau enggak salah waktu cek ini dokumen dulu, hanya dokumen. Ini kami akan faktual, ya,” kata Habiburokhman dalam rapat Tim Verifikasi di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin.

Dia menyebut tim bakal dibagi dua untui mengecek sekolah Amran di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sugiono di Magelang, Jawa Tengah (Jateng).

"Ini, kan, ada dua, ya, satu, Pak Amran itu SMA-nya di Makassar, mungkin ya, Pak Amran, ya. Kalau Pak Sugiono di Magelang. Nanti ada yang ke Makassar, ada yang ke Magelang ini,” kata Habiburokhman.

Selain ijazah, kata dia, tim dalam rapat membahas pemeriksaan gelar pendidikan yang tercantum di dua cawapres.

Kemudian, tim dibagi ke tiga kelompok kerja atau Pokja untuk memverifikasi dokumen kewarganegaraan, pendidikan, laporan harta kekayaan, perpajakan, catatan hukum, hingga kesehatan calon.