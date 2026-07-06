MPR Gelar LCC 4 Pilar MPR di Bali, SMKN 1 Amlapura Raih Juara Provinsi
jpnn.com, DENPASAR - Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Ir. Abraham Liyanto, membuka Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI Tingkat Provinsi Bali di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC), Denpasar, Sabtu (4/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi salah satu metode MPR RI dalam memperkuat pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai kebangsaan.
Abraham menegaskan pelaksanaan LCC Empat Pilar merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Tata Tertib MPR RI yang menugaskan Badan Sosialisasi MPR RI untuk memasyarakatkan Empat Pilar MPR RI.
Menurutnya, pendekatan melalui kompetisi dinilai efektif menjangkau pelajar.
Dia mengutip hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan penyampaian materi kebangsaan melalui lomba lebih mudah diterima oleh generasi muda dibandingkan metode sosialisasi konvensional.
Generasi Muda Bangsa Penentu Masa Depan Indonesia
Abraham mengatakan generasi muda bukan sekadar penerus, melainkan pemilik sah Republik Indonesia yang akan menentukan keberlanjutan bangsa pada masa mendatang.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, sebanyak 110 juta penduduk Indonesia atau sekitar 38,9 persen merupakan kelompok usia 15 hingga 40 tahun.
Abraham Liyanto, membuka Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI Tingkat Provinsi Bali di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC), Denpasar.
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