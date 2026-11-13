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MPR Gelar Rapat Paripurna Pengisian Posisi Wapres 2 Desember

MPR Gelar Rapat Paripurna Pengisian Posisi Wapres 2 Desember
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Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyebut pihaknya bakal menggelar Rapat Paripurna pengisian posisi Wapres RI pada Rabu (2/12) besok.

"Dilaksanakan pada Rabu 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini," ujar Muzani dalam konferensi pers di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11).

Adapun, jadwal itu muncul setelah MPR menggelar rapat gabungan (ragab) yang dihadiri anggota lintas fraksi pada Jumat (13/11)

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Muzani menyebut ragab juga memutuskan waktu MPR mengirimkan surat ke Presiden RI Prabowo Subianto agar mengusulkan dua nama kandidat Wapres RI. 

"Ragab memutuskan bahwa hari ini pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi MPR," kata dia.

MPR, kata dia, paling lambat menerima dua nama usulan calon wakil presiden pada Rabu (18/11) pekan depan. 

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"Insyaallah," kata Muzani.

Diketahui, posisi Wapres RI kosong setelah Gibran mengirimkan surat berhenti sebagai pemimpin negara pada Kamis (12/11) kemarin.

Rapat Paripurna pengisian posisi Wapres RI akan digelar MPR pada Rabu (2/12) besok setelah diputuskan dalam Rapat Gabungan.

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