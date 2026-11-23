jpnn.com, JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyerahkan surat hasil keputusan rapat gabungan (ragab) pihaknya ke Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin (23/11) ini.

Adapun, satu di antara hasil ragab MPR ialah memundurkan jadwal sidang paripurna pengisian jabatan Wapres RI dari 9 menjadi 11 Desember 2026.

"Pokoknya kami akan mengantarkan surat keputusan ragab hari ini," kata Muzani di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin ini.

Dia melanjutkan MPR setelah mengirim surat akan meminta Presiden Prabowo segera menyerahkan dua nama cawapres ke MPR.

"Kami akan segera berkirim surat kepada presiden atas keputusan rapim dan ragab pada hari ini untuk segera Presiden mempersiapkan dua nama tersebut agar dikirimkan hari ini," kata dia.

Muzani menuturkan Presiden Prabowo punya waktu hingga 23.59 WIB menyerahkan dua nama cawapres ke MPR dengan asumsi sidang paripurna digelar 11 Desember.

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"Hitungan kami, presiden harus sudah mengisi atau mengusulkan dua nama tersebut hari ini sampai dengan pukul 23.59 menit," kata dia.

Muzani mengaku telah mendengar informasi dari Istana bahwa Presiden Prabowo bakal menyerahkan usul dua nama cawapres ke MPR Senin sore ini.