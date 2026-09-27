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MPR Luncurkan Dua Buku di Gedung Merdeka, Ahmad Muzani: Memori Konstitusi Tak Boleh Putus

MPR Luncurkan Dua Buku di Gedung Merdeka, Ahmad Muzani: Memori Konstitusi Tak Boleh Putus
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Ketua MPR RI Ahmad MUzani didampingi Plt. Sekjen MPR Siti Fauziah pada acara peluncuran dua buku di Gedung Merdek, Bandung, Minggu (27/9/2026). Foto: Humas MPR

jpnn.com, JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) meluncurkan dua buku yang merekam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, mulai dari sejarah kelembagaan MPR hingga risalah perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Peluncuran dilakukan di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Minggu (27/9/2026), tempat yang juga menjadi saksi sejumlah peristiwa penting dalam sejarah bangsa.

Dua buku tersebut diluncurkan dalam agenda “Peluncuran Buku Risalah dan Sejarah MPR” dengan tema Merawat Memori Konstitusi: Sejarah dan Risalah MPR dalam Meneguhkan Demokrasi Indonesia.

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Ketua MPR RI Ahmad Muzani menempatkan penerbitan buku itu sebagai bagian dari upaya menjaga ingatan bangsa terhadap proses panjang pembentukan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Muzani mengatakan pilihan Gedung Merdeka sebagai lokasi peluncuran memiliki makna historis. Gedung tersebut menjadi tempat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika pada 1955, ketika 29 negara Asia dan Afrika berkumpul di tengah ketegangan Perang Dingin.

Menurut dia, Gedung Merdeka juga berkaitan dengan perjalanan konstitusional Indonesia karena pernah menjadi tempat berlangsungnya pembahasan para anggota Konstituante mengenai masa depan ketatanegaraan.

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“Gedung ini menjadi saksi bagaimana dunia ditentukan pada masa depan oleh negara-negara Asia Afrika. Gedung ini juga menjadi saksi bagaimana anggota Konstituante merumuskan” masa depan ketatanegaraan Indonesia, kata Muzani dalam sambutannya.

Dia menilai sejarah tersebut penting terus diingat karena demokrasi dan konstitusi Indonesia tidak lahir dalam ruang kosong. Keduanya terbentuk melalui perdebatan panjang, pertukaran gagasan, serta pencarian titik temu di antara berbagai kepentingan.

MPR RI meluncurkan dua buku yang merekam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, mulai dari sejarah kelembagaan MPR hingga risalah perubahan UUD 1945.

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