MPR Luncurkan Dua Buku, Senator Dedi: Semua Peristiwa Dalam Kehidupan Bernegara Harus Ditulis Sebagai Warisan
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Dr. Dedi Iskandar Batubara menyambut positif peluncuran dua buku MPR RI yang merekam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, mulai dari sejarah kelembagaan MPR hingga risalah perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Peluncuran Buku Risalah dan Sejarah MPR bertema Merawat Memori Konstitusi: Sejarah dan Risalah MPR dalam Meneguhkan Demokrasi Indonesia berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Minggu (27/9/2026).
Lokasi peluncuran buku MPR ini juga menjadi saksi sejumlah peristiwa penting dalam sejarah bangsa di antara Konferensi Asia Afrika (KAA) pada tahun 1955.
Senator Dedi Iskandar berharap semua yang terjadi dalam kehidupan kita dalam bernegara harus ditulis.
“Sebab tulisan (peristiwa dalam kehidupan bernegara, red) itu menjadi warisan bagi anak dan cucu kita,” ujar Senator Dedi Iskandar seusai memimpin doa pada acara peluncuran dua buku tersebut.
Lebih lanjut, Senator dari Sumatera Utara itu mengatakan sebuah buku isinya pasti menyangkut catatan, temuan, rangkuman dari berbagai macam pikiran.
“Saya kira sudah sangat wajar. Buku ini tematik soal konstitusi,” ujar Senator Dedi.
Dedi menilai buku tersebut dapat lebih memberikan informasi yang komprehensif bagi anak-anak generasi hari ini bahwa ada perjalanan panjang kita dalam bernegara khususnya dalam membangun konstitusi.
Senator Dedi Iskandar berharap semua yang terjadi dalam kehidupan bernegara harus ditulis sebagai warisan bagi anak dan cucu di masa mendatang.
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