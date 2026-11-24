jpnn.com, JAKARTA - Panitia Ad Hoc Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) masih menggodok mekanisme pemilihan cawapres, setelah masuk usulan dua nama dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Prabowo pada Senin (23/11) menyerahkan surat pengusulan dua nama cawapres, yaitu Mentan Andi Amran Sulaiman dan Menko PMK Sugiono ke MPR.

Posisi Wapres RI kosong setelah pejabat sebelumnya Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat berhenti pada Kamis (12/11).

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Anggota Panitia Ad Hoc (PAH) MPR Utut Adianto menyebut pihaknya perlu menyepakati mekanisme pemilihan cawapres antara musyawarah mufakat atau voting.

Hal itu disampaikan Utut dalam rapat Panitia Ad Hoc MPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11).

"Hanya satu yang saya ingin mohon persetujuan. Kita ingin voting atau musyawarah mufakat?” kata Utut.

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Dia mengatakan proses pemilihan melalui voting lebih cepat dan mudah bagi MPR dalam menentukan Wapres RI.

“Kalau kita voting, ini sebenarnya pekerjaan bisa dipercepat dan mudah," ujarnya.