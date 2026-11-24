jpnn.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) meminta dua cawapres usulan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menandatangani pernyataan tak mundur selama proses pemilihan di parlemen.

Diketahui, Prabowo pada Senin (23/11) ini menyerahkan surat pengusulan cawapres atas nama Mentan Andi Amran Sulaiman dan Menko PMK Sugiono ke MPR.

Posisi Wapres RI kosong setelah pejabat sebelumnya Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat berhenti.

Anggota Tim Verifikasi Cawapres MPR Hinca Panjaitan mengatakan Amran dan Sugiono tak boleh tiba-tiba mundur selama proses pencalonan.

"Harus mengikuti seluruh proses tahapan sampai selesai," katanya ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11).

Hinca menyebut cawapres akan diundang ke majelis untuk hadir rapat gabungan setelah Tim Verifikasi Cawapres selesai bekerja.

Legislator fraksi Demokrat itu mengatakan kedua tokoh diundang untuk meneken perjanjian tak mundur dalam setiap tahapan.

"Menyatakan kesediaannya mengikuti seluruh proses pemilihan itu sampai selesai dan tidak boleh mundur," ujarnya.