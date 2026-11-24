jpnn.com, JAKARTA - Panitia Ad Hoc MPR RI mulai membentuk tim kerja yang akan menyiapkan proses-proses penetapan hingga pelantikan wakil presiden setelah Presiden Prabowo Subianto menyerahkan dua nama calon ke MPR RI. Ketua Panitia Ad Hoc MPR RI Benny K Harman mengatakan tim kerja tersebut harus sebaik mungkin mengikuti aturan main berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami sungguh-sungguh mengharapkan Panitia Ad Hoc ini bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin," kata Benny saat membuka rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (24/11).

Ia menjelaskan bahwa Panitia Ad Hoc pada 19 November 2026 telah menghasilkan beberapa keputusan, yakni soal penyusunan rancangan Ketetapan (TAP) MPR tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia sisa masa jabatan 2024-2029, dan rumusan mekanisme pemilihan wakil presiden pada sidang paripurna.

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"Tentu tidak tertutup kemungkinan ada hal-hal lain yang kita bahas untuk kita sampaikan dalam rapat pimpinan dan rapat gabungan," katanya.

Selain pembentukan tim kerja, menurut dia, Panitia Ad Hoc MPR RI juga akan mengundang sejumlah ahli untuk memberi masukan agar mekanisme yang dilakukan tetap dalam koridor konstitusi. Kemudian, Benny mengatakan pihaknya juga akan membahas rancangan keputusan penetapan calon wakil presiden, jadwal sidang, dan mekanisme pemilihan. Hal lain yang akan dibahas adalah ketetapan majelis tentang penetapan pengisian kekosongan jabatan wakil presiden periode sisa masa jabatan 2024-2029.

"Ini kurang lebih rapat kita pada hari ini dan hari-hari ke depan," katanya.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan dua nama calon wakil presiden yang diajukan Presiden Prabowo Subianto adalah Andi Amran Sulaiman dan Sugiono. Pengumuman itu dilakukan Muzani setelah MPR RI menerima surat dari Presiden Prabowo yang secara langsung mendatangi kompleks parlemen, Jakarta, Senin (23/11).

Menurut dia, pihaknya memutuskan bahwa Sidang Paripurna MPR RI untuk penetapan dan pelantikan wakil presiden diundur kembali menjadi tanggal 11 Desember 2026. Dia mengatakan pengunduran jadwal itu dilakukan setelah pihaknya mendengar berbagai masukan soal polemik konstitusi jika agenda tersebut digelar pada 9 Desember 2026. MPR RI pun mengakui ketentuan konstitusi maupun tata tertib mengatur bahwa syarat 14 hari pengiriman nama calon wapres sebelum sidang paripurna seharusnya adalah hari kerja. (antara/jpnn)



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