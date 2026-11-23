MPR Mundurkan Jadwal Paripurna Pengisian Wapres RI Jadi 11 Desember
jpnn.com, JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memutuskan memundurkan jadwal sidang paripurna pengisian jabatan Wapres RI pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut jadwal sidang paripurna semula dilaksanakan pada 9 Desember, tetapi dimundurkan menjadi 11 Desember.
Menurutnya, perubahan jadwal sidang paripurna pengisian jabatan Wapres RI sisa masa jabatan 2024-2029 setelah MPR menggelar sidang gabungan pada Senin (23/11).
"Diselenggarakan semula tanggal 9 Desember hari Rabu, menjadi hari Jumat tanggal 11 Desember 2025," kata Muzani dalam jumpa pers di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/11).
Muzani menuturkan keputusan memundurkan sidang paripurna karena muncul perbedaan penafsiran mengenai aturan 14 hari sidang paripurna setelah penyerahan surat usul dua nama cawapres masuk ke MPR.
Dia mengatakan MPR sebelumnya menggunakan hitungan hari kalender yang berbeda dengan ketentuan Undang-Undang MD3 dan Tata Tertib MPR.
Sebab, ketentuan undang-undang dan tatib menggunakan hari kerja sebagai acuan pelaksanaan sidang paripurna setelah penyerahan surat dua nama cawapres.
"Masukan, pandangan, bahkan kritik yang disampaikan dan dialamatkan kepada kami, kami semua mendengar, menyimak, memperhatikan, bahkan mengkaji tentang hal tersebut," ujar Muzani.
MPR memilih berhati-hati menyikapi penetapan jadwal sidang paripurna pengisian Wapres RI, sehingga memundurkan waktu kegiatan.
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