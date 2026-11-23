jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Andi Amran Sulaiman dan Sugiono sebagai calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Kedua nama tersebut disampaikan Prabowo kepada MPR dalam pertemuan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/11l.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan dua kandidat yang diajukan kepala negara tersebut.

"Pertama, Andi Amran Sulaiman dan kedua, Sugiono," kata Muzani di Gedung Nusantara IV.

Selanjutnya, MPR akan memeriksa kelengkapan administrasi kedua kandidat. Tim verifikasi juga akan menentukan rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan.

Muzani menyebut lokasi pemeriksaan kesehatan akan dibahas setelah dokumen kedua calon diterima.

"Nanti setelah dua nama tersebut disetor, nanti tim verifikasi akan menentukan di rumah sakit mana yang bersangkutan akan memeriksakan kesehatannya," tutur Muzani.

Setelah seluruh tahapan tersebut rampung, MPR akan menggelar sidang paripurna untuk memilih dan melantik wakil presiden pengganti Gibran.