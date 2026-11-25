MPR Perlu Terbitkan TAP Setelah Gibran Berhenti Jadi Wapres
jpnn.com, JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyebut perlu ada mekanisme administratif resmi untuk mencatat dan menetapkan pemberhentian Wapres RI.
Dia mengaku setuju apabila MPR menerbitkan Ketetapan atau TAP demi mencatat pemberhentian Wapres RI.
Hal demikian dikatakan dia saat hadir rapat bersama Panitia Ad Hoc MPR RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/11).
"Jadi pemberhentian ini nanti, ya, harus dengan Ketetapan MPR resmi," kata Jimly, Rabu.
Adapun, rapat Panitia Ad Hoc membahas pengisian jabatan Wapres RI periode 2024-2029 yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka berhenti dari jabatan.
Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin (23/11) kemarin telah menyerahkan surat pengusulan cawapres pengganti Gibran atas nama Mentan Andi Amran Sulaiman dan Menko PMK Sugiono ke MPR.
Jimly mengatakan TAP MPR nantinya bisa mencatat tanggal seseorang Wapres berhenti berikut alasan.
"Diiberhentikan karena kehendaknya sendiri. Jadi, bukan diberhentikan, ya, kan, dengan tidak hormat atau karena macam-macam,” kata pakar hukum tata negara itu.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menilai MPR perlu menerbitkan Ketetapan atau TAP demi mencatat pemberhentian Wapres RI.
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