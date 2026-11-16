jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan ada 22 persyaratan yang harus dipenuhi calon wakil presiden (wapres) yang diajukan Presiden Prabowo Subianto. Persyaratan itu akan diperiksa panitia verifikasi yang telah dibentuk MPR.

Menurut Muzani, Presiden mengirimkan dua nama untuk mengisi jabatan wapres yang kini kosong. Kedua nama tersebut disertai kelengkapan persyaratan.

"Presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau enggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi," kata Muzani dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (16/11).

Baca Juga: FSP BUMN Bersatu Dukung Dasco Jadi Wapres Pendamping Prabowo

Muzani tidak merinci 22 persyaratan tersebut. Ia menyebut penjelasan akan disampaikan panitia verifikasi yang dikoordinasikan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dan diketuai Ketua Fraksi Gerindra MPR Habiburokhman.

"Tim verifikasi itu nanti akan menjelaskan akan detail termasuk ijazah dan seterusnya," ujarnya.

Muzani menambahkan, Rapat Gabungan MPR telah menyetujui pembentukan panitia ad hoc untuk pemilihan dan penetapan wapres. Panitia ini dipimpin Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto dan beranggotakan 26 orang.

Rapat Gabungan juga menyepakati jadwal sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan wapres.

"Rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden," katanya. (Antara /jpnn)



Simak! Video Pilihan Redaksi:

