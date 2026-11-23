jpnn.com, JAKARTA - Kompleks parlemen, Jakarta, Senin, dipersiapkan menjelang rencana kedatangan Presiden Prabowo Subianto untuk menyerahkan surat berisi dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti. Ruangan yang akan digunakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk menerima kedatangan Presiden Prabowo adalah Ruang Pustakaloka yang berada di Gedung Nusantara IV, kompleks parlemen.

Di ruangan itu terdapat sejumlah kursi dan bendera Merah Putih untuk acara resmi kenegaraan. Dalam layar besar di ruangan itu juga terpampang tulisan "Pertemuan Presiden RI dengan Pimpinan MPR RI dalam rangka Penyerahan Nama Calon Wakil Presiden RI Sisa Masa Jabatan 2024-2029".

Selain di ruangan itu, sejumlah area di Gedung Nusantara IV juga sudah terpasang karpet merah, mulai dari lobi gedung hingga ke Ruang Pustakaloka. Petugas pengamanan parlemen juga sudah memasang tiang pembatas agar area tersebut steril. Di lobi gedung maupun di area luar gedung pun sudah tidak ada kendaraan yang terparkir, kecuali kendaraan-kendaraan pimpinan parlemen yang masih terparkir di depan Gedung Nusantara III.

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Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi Presiden Prabowo Subianto akan menyerahkan sendiri secara langsung surat yang berisi nama dua calon wakil presiden ke parlemen pada hari ini.

"Dari komunikasi yang kami dengar memang Presiden katanya akan menyerahkan sendiri dua nama tersebut ke hadapan MPR," kata Muzani saat konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta.

Namun untuk waktu kedatangan, Muzani akan mengumumkan lebih lanjut. Dia pun meminta semua pihak untuk menunggu kabar-kabar selanjutnya. Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto memiliki tenggat waktu pada hari ini untuk mengirim surat tersebut. Batas waktu itu mengikuti keputusan MPR bahwa Sidang Paripurna MPR RI untuk penetapan dan pelantikan Wakil Presiden digelar pada 11 Desember 2026. Berdasarkan tanggal itu, menurut dia, syarat pengiriman nama 14 hari kerja sebelum sidang paripurna yaitu Senin, 23 November 2026. (antara/jpnn)



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