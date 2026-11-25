MPR Siapkan 6 Ketetapan, Salah Satunya Soal Gibran
jpnn.com, JAKARTA - Panitia Ad Hoc Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sepakat menerbitkan Ketetapan (TAP) yang isinya menerima surat Gibran Rakabuming Raka berhenti sebagai Wapres RI.
Ketua Pelaksana Harian Panitia Ad Hoc MPR RI Benny K Harman menyebut kesepakatan setelah pihaknya menggelar rapat internal di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/11).
"Ada perancangan ketetapan tentang pernyataan berhenti Wakil Presiden Gibran atas kehendak sendiri," kata Benny, Rabu.
Selain menerima Gibran berhenti Wapres RI, MPR turut menerbitkan lima TAP lain menyikapi pengisian posisi orang nomor dua di Indonesia.
Pertama, MPR membuat TAP terkait keputusan jadwal paripurna yang akan digelar pada 11 Desember 2026.
Berikutnya, MPR bakal menerbitkan TAP rancangan tentang pengesahan dua cawapres yang telah diusulkan Presiden RI Prabowo Subianto.
Ketiga, rancangan ketetapan dan rancangan keputusan MPR tentang tata cara dan mekanisme pemilihan wakil presiden.
"Dalam TAP ini nanti akan kami membahas apakah terbuka ruang untuk pemilihan dengan menggunakan mekanisme musyawarah mufakat atau pilihannya tunggal hanya melalui mekanisme pemungutan suara atau voting," ujar Benny.
Panitia Ad Hoc MPR akan menerbitkan enam Ketetapan (TAP) salah satunya adalah pemberhentian Gibran dari jabatan Wapres RI.
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