MPR Tak Mau Gegabah Amendemen UUD 1945, Muzani: Konsekuensinya Luar Biasa

jpnn.com, BANDUNG - Wacana perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 kembali menjadi bagian dari percakapan ketatanegaraan Indonesia.

Namun, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan lembaganya tidak ingin gegabah mengambil keputusan untuk mengubah konstitusi.

Menurut Muzani, amendemen UUD 1945 bukan sekadar mengubah atau menambahkan sejumlah pasal.

Dia menyebut perubahan konstitusi dapat berdampak luas terhadap sistem pemerintahan, hubungan antarlembaga negara, hingga tata kelola kehidupan berbangsa.

Oleh karena itu, MPR memilih mendengarkan terlebih dahulu berbagai gagasan yang berkembang di masyarakat sebelum memutuskan apakah perubahan konstitusi diperlukan.

"Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak akan gegabah dalam melakukan perumusan atau perubahan Undang-Undang Dasar tersebut karena kita menganggap perubahan Undang-Undang Dasar 1945 akan membawa konsekuensi yang luar biasa,” kata Muzani saat peluncuran buku Risalah dan Sejarah MPR di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Minggu (27/9/2026).

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Dalam acara ini, tampak hadir sujumlah tokoh, di antaranya Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Dr. Dedi Iskandar Batubara, dan Anggota Mahkamah Konstitusi Arsul Sani, dan Sekjen MPR RI Siti Fauziah.

Peluncuran buku tersebut menjadi momentum bagi MPR untuk mengingat kembali proses panjang pembentukan dan perubahan konstitusi Indonesia. Gedung Merdeka dipilih bukan tanpa alasan.