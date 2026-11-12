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MPR Temui Prabowo, Lalu Gelar Rapat Gabungan Respons Surat Mundur Gibran

MPR Temui Prabowo, Lalu Gelar Rapat Gabungan Respons Surat Mundur Gibran
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Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi Ketua MPR Ahmad Muzani berjalan meninggalkan Kompleks Parlemen di Jakarta, Kamis (12/11). Foto: Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengaku langsung menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/11) ini menyikapi surat mundur Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wapres RI.

Muzani mengaku menemui Prabowo untuk berkonsultasi mengenai jadwal pengisian jabatan Wapres RI setelah Gibran mundur.

"Saya sekarang ditunggu oleh Presiden untuk berkonsultasi tanggal, nyocokin tanggal. Jadi begitu, ya," ujar Muzani saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis.

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Adapun, para pimpinan MPR yang turut berangkat bertemu Prabowo bersama Muzani, yakni Bambang Wuryanto, Kahar Muzakkir, Lestari Moerdijat, Eddy Baskoro Yudhoyono, Rusdy Kirana, dan Abcandra Supratman.

Muzani menuturkan MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden. 

Menurut Muzani, Presiden Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden ke MPR setelah menerima surat permintaan dari lembaga tersebut.

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"Presiden punya waktu 14 hari sejak kami mengeluarkan surat kepada Presiden untuk mengajukan nama," ujarnya.

Selain bertemu Prabowo, kata Muzani, MPR bakal menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11) dengan empat agenda pembahasan.

Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut pihaknya bakal menggelar rapat gabungan setelah menerima surat pengunduran diri Wapres Gibran.

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