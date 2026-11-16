MPR Tetapkan Sidang Paripurna Pemilihan Wapres pada 9 Desember

jpnn.com, JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menyepakati perubahan jadwal pelaksanaan Sidang Paripurna dengan agenda Pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dari tanggal 2 Desember menjadi Rabu, 9 Desember 2026.

Hal itu disampaikan Ketua MPR RI Ahmad Muzani seusai Rapat Gabungan Pimpinan MPR dan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD RI di MPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026) sore.

Untuk diketahui, sebelumnya dalam Rapat Gabungan pada Jumat 13 Nopember 2026 menyebutkan agenda pemilihan Wapres pada 2 Desember 2026.

Namun, berdasarkan hasil Rapat gabungan pimpinan hari ini telah menyepakati pengunduran waktu jadwal sidang Paripurna menjadi tanggal 9 Desember 2026.

Muzani juga mengatakan pimpinan MPR saat ini juga sudah membentuk dua tim, terdiri tim adhoc yang bertugas mengatur persidangan sampai pada pelantikan Wapres dan tim verifikasi yang bertugas memverifikasi berkas pasangan calon wakil Presiden.

Lebih lanjut, Muzani mengatakan Presiden Prabowo akan mengajukan dua calon wakil presiden paling lambat pada tanggal 25 Nopember 2026.

Sementara itu, Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Dr. Dedi Iskandar Batubara menambahkan rapat gabungan menyepakati perubahan jadwal perubahan sidang pemilihan wakil presiden dari tanggal 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.

"Perubahan ini menyesuaikan jadwal kenegaraan presiden baik di dalam maupun di luar negeri,” ujar Senator asal Sumatera Utara ini.(fri/jpnn)