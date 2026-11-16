menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » MPR Tetapkan Sidang Paripurna Pemilihan Wapres pada 9 Desember

MPR Tetapkan Sidang Paripurna Pemilihan Wapres pada 9 Desember

MPR Tetapkan Sidang Paripurna Pemilihan Wapres pada 9 Desember
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua MPR RI Ahmad Muzani memberikan keterangan pers seusai Rapat Gabungan Bersama Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD RI di MPR RI di Gedung Nusantara IV Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11) sore. Foto: Friederich Batari/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menyepakati perubahan jadwal pelaksanaan Sidang Paripurna dengan agenda Pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dari tanggal 2 Desember menjadi Rabu, 9 Desember 2026.

Hal itu disampaikan Ketua MPR RI Ahmad Muzani seusai Rapat Gabungan Pimpinan MPR dan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD RI di MPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026) sore.

Untuk diketahui, sebelumnya dalam Rapat Gabungan pada Jumat 13 Nopember 2026 menyebutkan agenda pemilihan Wapres pada 2 Desember 2026.

Baca Juga:

Namun, berdasarkan hasil Rapat gabungan pimpinan hari ini telah menyepakati pengunduran waktu jadwal sidang Paripurna menjadi tanggal 9 Desember 2026.

Muzani juga mengatakan pimpinan MPR saat ini juga sudah membentuk dua tim, terdiri tim adhoc yang bertugas mengatur persidangan sampai pada pelantikan Wapres dan tim verifikasi yang bertugas memverifikasi berkas pasangan calon wakil Presiden.

Lebih lanjut, Muzani mengatakan Presiden Prabowo akan mengajukan dua calon wakil presiden paling lambat pada tanggal 25 Nopember 2026.

Baca Juga:

Sementara itu, Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Dr. Dedi Iskandar Batubara menambahkan rapat gabungan menyepakati perubahan jadwal perubahan sidang pemilihan wakil presiden dari tanggal 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.

"Perubahan ini menyesuaikan jadwal kenegaraan presiden baik di dalam maupun di luar negeri,” ujar Senator asal Sumatera Utara ini.(fri/jpnn)

MPR RI menyepakati perubahan jadwal pelaksanaan Sidang Paripurna dengan agenda Pemilihan Wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka dari tanggal 2 Desember 2026.


Redaktur & Reporter : Friederich Batari

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI