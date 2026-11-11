MPR Tunggu Bola Pemakzulan Gibran Setelah Proses di DPR

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDIP Bambang Wuryanto alias Pacul menyebut sikap partainya terkait hak menyatakan pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka sebagai bagian dari mekanisme konstitusional.

"Itu keputusan organisasi, solid. Selesai. Iya, toh? Jadi apa lagi? Itu jalan konstitusi yang ditempuh," kata Pacul ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).

Diketahui, fraksi PDIP di DPR RI satu suara untuk mendukung penggunaan HMP pemakzulan Gibran menyikapi putusan MA dan pertimbangan MK.

Sebanyak 14 anggota DPR dari fraksi PDIP resmi menandatangani usul HMP seperti Adian Napitupulu, I Wayan Sudirta, Andreas Eddy Susetyo, Dede Indra Permana, hingga TB Hasanuddin.

Saat ditanya mengenai posisi MPR RI dalam proses pemakzulan, Pacul menyebut lembaga yang dipimpinnya bersama Ahmad Muzani itu belum menerima bola atau proses tersebut.

Dia mengatakan proses pemakzulan Gibran belum sampai ke MPR, karena masih dalam pembahasan di level DPR RI.

"MPR itu kamar terakhir, di live ini, enggak punya (unclear) itu kamarnya di ujung. Jadi, enggak perlu komentar. Nanti ditunggu bola itu," lanjut Pacul.

Dia mengaku tak ingin menanggapi rencana Gibran yang ingin mengajukan gugatan ke PTUN menyikapi skandal ijazah.