jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Tim Verifikasi MPR RI terkait Calon Wakil Presiden Dr. Dedi Iskandar Batubara memastikan timnya bergerak cepat memverifikasi dokumen dua calon wakil presiden yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto.

Senator Dedi menyampaikan hal itu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2026).

"Pokja 1 Tim Verifikasi MPR RI terkait calon wakil presiden menggelar rapat pada Selasa, 24 November 2026," ujar Dedi.

Rapat tersebut menyepakati Pokja 1 akan berangkat dari Kantor MPR menuju Kemendagri, Kementerian Hukum, Kemenhan, dan Kemendikdasmen pada Rabu (25/11/2026 pagi untuk memverifikasi dokumen dua cawapres.

"Besok pagi tim Pokja 1 akan berangkat dari kantor MPR menuju Kemendagri, Kemenkum, Kemenhan dan Kemendikdasmen dalam rangka verifikasi dokumen dua cawapres yang diusulkan," kata Dedi.

Dedi menjelaskan Kemendagri akan memverifikasi dokumen sesuai kewenangannya, seperti KTP dan dokumen lain yang berhubungan dengan Kemendagri.

Sementara Kemendikdasmen sebagai otoritas tertinggi di bidang pendidikan akan memverifikasi dokumen pendidikan kedua calon.

"Kemendikdasmen sebagai institusi tertinggi di bidang pendidikan, kami akan mengundang sekolah dan kepala dinas pendidikan untuk hadir besok sore di Kemendikdasmen untuk melakukan verifikasi," ujarnya.