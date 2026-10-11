MPV Mewah Ini Makin Elegan dengan Body Kit Terbaru

jpnn.com, TANGERANG - Salah satu merek spesialis pembuat aksesori eksterior asal Indonesia, Coga Bodykit melakukan inovasi terbaru dengan meluncurkan body kit teranyar di ajang Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2026 di ICE BSD pada Sabtu (10/10).

Perangkat aksesoris eksterior barunya itu dirancang khusus untuk mobil MPV premium, yaitu Toyota Alphard Gen 4.

Kehadiran bodykit itu menjawab tingginya kebutuhan para pemilik kendaraan mewah yang mendambakan tampilan berbeda, elegan, tetapi tetap mempertahankan aura prestisius dari sebuah Toyota Alphard.

Andra dari Coga Bodykit mengungkapkan produk barunya itu diklaim bisa membuat tampilan Alphard lebih elegan.

"Coga Alphard untuk Toyota Alphard Gen 4 ini mengusung sistem add-on dengan gaya elegan dan VIP," kata Andra dalam siaran persnya, Sabtu.

Dia menambahkan komponen yang ditawarkan meliputi bumper depan, side skirts, bumper belakang, serta ducktail.

Baca Juga: Kawasaki Siapkan Body Kit ZXR Tahun 80an

"Ini khusus kami buat dari bahan serat karbon," ungkapnya.

Seluruh komponen dirancang secara cermat demi menghasilkan tingkat presisi yang tinggi.