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Mr. Vet dan Keepo Perkuat Edukasi Nutrisi Hewan Kesayangan Lewat Dua Acara

Mr. Vet dan Keepo Perkuat Edukasi Nutrisi Hewan Kesayangan Lewat Dua Acara
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Mr. Vet dan Keepo menegaskan komitmen mereka untuk membuat edukasi nutrisi hewan kesayangan semakin mudah diakses melalui partisipasi dalam dua acara besar industri hewan kesayangan pada Juli 2026. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Mr. Vet dan Keepo berkomitmen untuk membuat edukasi nutrisi hewan kesayangan semakin mudah diakses melalui partisipasi dalam dua acara besar industri hewan kesayangan pada Juli 2026.

Rangkaian kegiatan dimulai di Jakarta International Pet Show (JIPS) 2026 yang berlangsung pada 3-5 Juli di Hall 8 Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, kemudian berlanjut di Indo Pet Xperience Vol. 03 pada 17-19 Juli di Tunjungan Convention Center, Surabaya.

Mr. Vet dan Keepo Perkuat Edukasi Nutrisi Hewan Kesayangan Lewat Dua Acara

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Dalam kedua acara tersebut, kedua merek memadukan edukasi kesehatan dengan pengalaman produk secara langsung. Para pemilik hewan kesayangan mendapatkan informasi praktis yang dapat diterapkan untuk perawatan preventif, pemberian makanan sehari-hari, serta konsultasi dengan dokter hewan secara tepat waktu.

Keepo Soroti Pentingnya Kewaspadaan terhadap Parvovirus pada Anjing di JIPS

Di JIPS 2026, Keepo menjadikan kewaspadaan terhadap parvovirus pada anjing sebagai fokus aktivitas edukasinya.

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Melalui talkshow bersama drh. Fadhil Arifwal dan Nathan Khubani, Keepo membahas mengapa penyakit yang sangat menular ini tetap menjadi ancaman serius, khususnya bagi anak anjing dan anjing yang belum divaksinasi. Tanda-tanda yang perlu diwaspadai antara lain muntah berat, diare yang dapat disertai darah, kehilangan napsu makan, lesu, dan dehidrasi.

Diskusi tersebut menegaskan pentingnya vaksinasi, kebersihan lingkungan, dan penanganan dokter hewan secara tepat waktu.

Mr. Vet dan Keepo berkomitmenuntuk membuat edukasi nutrisi hewan kesayangan semakin mudah diakses melalui partisipasi dalam dua acara besar.

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