MS Glow Beauty Berangkatkan Buruh Tani hingga Guru PAUD Umrah lewat Rajin Tarawih

jpnn.com, JAKARTA - MS Glow Beauty resmi memberangkatkan 10 orang warga mulai dari asisten rumah tangga hingga guru mengaji untuk menunaikan ibadah umrah pada Minggu, 20 September 2026.

Mereka sebelumnya mengikuti pengajian, doa bersama, serta prosesi pelepasan dalam rangkaian kegiatan MS Glow Goes to Baitullah.

Program yang dimulai pada Ramadan 2026 tersebut memberikan apresiasi kepada masyarakat yang dinilai tekun menjalankan shalat Tarawih di masjid selama bulan puasa.

Para penerima berasal dari beragam latar belakang, antara lain asisten rumah tangga, pekerja bangunan, guru pendidikan anak usia dini (PAUD), petani, pedagang keliling, guru mengaji, dan ibu rumah tangga.

Founder MS Glow Beauty Shandy Purnamasari mengatakan program tersebut dibuat sebagai bentuk apresiasi bagi masyarakat yang konsisten beribadah selama Ramadan.

“Kami ingin memberikan apresiasi kepada Bapak dan Ibu yang selama Ramadan kemarin dengan tekun menjalankan ibadah Tarawih. Mungkin bagi sebagian orang, umrah adalah sebuah impian yang membutuhkan waktu panjang untuk bisa diwujudkan,” kata Shandy, Jumat (25/9).

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Menurut Shandy, pihaknya berharap perjalanan umrah tersebut tidak hanya menjadi hadiah, tetapi juga memberikan pengalaman spiritual bagi para penerima.

“Kami cuma berharap Bapak dan Ibu di sana ibadahnya mabrur. Semoga pulang dari Tanah Suci, doa-doanya dijabah, keluarga diberikan kesehatan dan keberkahan,” ujarnya.