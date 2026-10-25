MSCI bukan Satu-satunya Penilai Bobot Saham di Bursa

jpnn.com - Selama satu dekade terakhir, banyak investor telah menjadi penggemar indeks MSCI World. Tidak sedikit yang hanya mengandalkan ETF yang melacak MSCI World untuk dana pensiun mereka bukanlah ide yang baik.

Selama beberapa tahun terakhir pada pasar saham, saya telah berulang kali mengingatkan agar tidak menaruh semua investasi dalam satu keranjang dalam hal ini, hanya berinvestasi pada ETF yang melacak MSCI World.

ETF (Exchange-Traded Fund) adalah produk investasi berupa kumpulan aset (seperti saham, obligasi, atau komoditas) yang dikelola oleh manajer investasi, tetapi diperjualbelikan di bursa efek seperti saham biasa.

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Di era di mana broker modern (neo-broker) dan platform investasi menawarkan paket tabungan ETF tanpa biaya, serta biaya untuk investasi sekali jalan yang sangat murah, tidak ada alasan untuk mengabaikan saham-saham lapis kedua, pasar negara berkembang, maupun saham-saham dengan valuasi rendah. "Tapi, kinerja MSCI World selama ini sangat bagus!" begitu biasanya sanggahan yang muncul dari antek antek MSCI. Ketika kita mengoreksi dan mengkritisi MSCI.

Namun, sejak awal tahun ini argumen tersebut mulai goyah dan mulai terbukti. Pada tahun 2025, keunggulan kinerja jangka panjang MSCI World mulai memudar, bahkan berbalik arah dalam jangka pendek. Sementara indeks DAX mencatatkan kenaikan 15,5 persen, MSCI World justru terkoreksi 3,7 persen.

Perubahan ini cukup untuk membalikkan keunggulan jangka panjang yang sebelumnya ada. Akibat lemahnya kinerja saham-saham di AS yang mendominasi indeks MSCI World indeks ini pun tertinggal, bahkan kini kinerjanya dalam periode lima tahun berada di bawah indeks DAX.

Jika dihitung dalam mata uang euro, MSCI World mencatat kenaikan rata-rata 14,3% per tahun sejak awal Maret 2020, sedangkan DAX mencatat kenaikan 14,8% per tahun.

Melalui lima poin argumen, saya akan menjelaskan mengapa MSCI World bukanlah indeks yang ideal bagi investor ETF—bahkan setelah koreksi yang terjadi—dan mengapa indeks ini juga perlu ditinjau kembali sebagai tolok ukur (benchmark) bagi reksa dana yang dikelola secara aktif.