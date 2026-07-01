MSG Bukan Musuh, Tetapi Solusi Memasak Praktis Bagi Keluarga
jpnn.com, JAKARTA - Mitos monosodium glutamat (MSG) kerap menjadi kambing hitam masalah kesehatan tanpa landasan ilmiah.
Faktanya ancaman nyata justru datang dari konsumsi gula dan garam berlebih.
Untuk menangkal miskonsepsi ini, PT Sasa Inti menggelar Press Conference Sasa #MSGYangBenar, MSG: Satu Sendok, Sejuta Mitos pada Selasa (30/6) di Alun-Alun Surabaya.
Edukasi #MSGYangBenar kali ini menghadirkan panelis ahli yang dipandu oleh Indra Herlambang, yaitu Reisa Broto Asmoro (Health Experts), Mochamad Rizal, Dietisien (Health Experts), Chef Martin Praja, serta ikon kuliner Surabaya Bu Rudy.
Melalui kampanye ini, Sasa menegaskan bahwa #MSGYangBenar itu Sehat dan Lezat, sekaligus menjadi solusi cerdas memotong asupan gula dan garam.
Faktanya data dari U.S. Food and Drug Administration (FDA) dan World Health Organization (WHO) menunjukkan natrium dalam MSG hanya 12%, jauh lebih rendah dibanding garam dapur yang mencapai 40%.
Selain itu, Journal of Food Science mengungkapkan bahwa penggunaan MSG yang tepat dapat memotong kebutuhan asupan garam dapur hingga 30% sekaligus meningkatkan penerimaan rasa (palatability) secara keseluruhan.
Artinya, MSG berbahan alami dari fermentasi tebu ini adalah partner terbaik untuk diet sehat rendah gula dan garam tanpa mengorbankan kelezatan masakan.
MSG berbahan alami dari fermentasi tebu ini adalah partner terbaik untuk diet sehat rendah gula dan garam tanpa mengorbankan kelezatan masakan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 7 Bahaya Mi Instan, Tingkatkan Risiko Serangan Penyakit Ini
- Takjil Tempe Kriwang Sasa Hadir Menemani Hidangan Berbuka Puasa
- Sasa Bagikan 10.000 Ayam Krispi Gratis
- Sasa Bakso Vaganza, Festival Bakso Legendaris dari Penjuru Indonesia di Satu Tempat
- 5 Efek Samping Mi Instan, Tingkatkan Risiko Serangan Penyakit Ini
- Bijak Garam, Kunci Menjaga Kesehatan Saat Berpuasa