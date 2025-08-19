MSGLOW Dukung Perempuan Mendapatkan Buah Hati Lewat Program Pejuang Dua Merah

jpnn.com, JAKARTA - MSGLOW menggandeng Fanny Kondoh sebagai Duta Pejuang Dua Merah, sebagai wujud dukungan bagi perempuan Indonesia yang tengah berjuang memperoleh buah hati.

Melalui program “Pejuang Dua Merah”, MSGLOW mendukung perempuan untuk terus berjuang dengan pendampingan yang nyata, mulai dari sisi psikologis hingga perjalanan kehamilan.

Fanny Kondoh dipilih sebagai Duta Pejuang Dua Merah karena kisah hidupnya yang nyata dan menyentuh.

“Perjuangan mendapatkan keturunan bukan hal mudah. Saya ingin setiap perempuan tahu bahwa mereka tidak sendirian,” ujar Fanny Kondoh, Selasa (19/8).

Selama sembilan tahun, Fanny berjuang menghadapi ujian sebagai pejuang dua garis merah hingga akhirnya dikaruniai kehamilan dalam kondisi penuh tantangan, dan bahkan harus berjuang melahirkan tanpa kehadiran sang suami.

Perjalanan panjang ini menjadikannya simbol kekuatan, kesabaran, dan harapan bagi banyak perempuan Indonesia.

“Menjadi seorang ibu adalah impian besar bagi banyak perempuan. Namun, perjalanan menuju garis dua tidak selalu mudah," kata Founder MSGLOW, Shandy Purnamasari.

Melalui program Pejuang Dua Merah, pihaknya berharap dapat menginspirasi lebih banyak perempuan untuk terus berjuang dengan semangat dan keyakinan, serta menemukan kekuatan dalam kebersamaan.