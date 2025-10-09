MSM Raih Penghargaan di Ajang CSR & Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Muria Sumba Manis (MSM) meraih Gold Award dalam ajang CSR & Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards 2025, yang digelar oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bekerja sama dengan Indonesia Social Sustainability Forum (ISSF).

Penghargaan yang diterima oleh Komisaris MSM, Raphael R. Susanto ini diberikan atas keberhasilan MSM melalui program unggulannya, “Hijau Manise”, yang mendorong pembangunan desa berkelanjutan di Sumba Timur.

Di sela kesempatan, Raphael menyampaikan rasa syukur dan bangga atas pencapaian ini.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja sama dan dedikasi seluruh tim MSM serta masyarakat desa yang telah bersama-sama membangun Hijau Manise. Kami percaya bahwa keberlanjutan hanya dapat terwujud jika masyarakat ikut serta dan merasakan manfaatnya secara langsung,” ungkapnya.

Program Hijau Manise lahir sebagai wujud nyata dari visi perusahaan untuk menghadirkan “manisnya hidup bagi setiap orang” serta misi menciptakan nilai tambah bagi seluruh stakeholder.

Dengan menjadikan penanaman pohon sebagai inti kegiatan, Hijau Manise tidak hanya melestarikan lingkungan, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi penguatan masyarakat melalui aktivitas ekonomi, pendidikan, dan budaya.

Untuk mendukung penghijauan di Sumba Timur, Hijau Manise dirancang memperkuat masyarakat melalui berbagai aktivitas pendukung seperti pemberdayaan UMKM Kube Maukawini di Desa Lambakara, kerja sama dengan sekolah-sekolah di Sumba Timur dalam edukasi lingkungan, kolaborasi dengan mitra strategis seperti Polisi dan TNI, hingga pengembangan Agrowisata Patawang sebagai kawasan wisata berbasis pertanian.

“Dengan sinergi antara penanaman pohon sebagai inti program dan kegiatan pendukung yang memperkuat aspek sosial-ekonomi desa, Hijau Manise kami hadirkan sebagai gerakan kolektif menuju lingkungan yang lebih hijau dan masyarakat yang lebih Sejahtera,” seru Raphael.(chi/jpnn)