MTI Tegaskan Penyebab Kecelakaan KM Virgo Transport 8 Harus Dibuktikan Secara Teknis

jpnn.com, PALEMBANG - Wakil Ketua Forum Transportasi Laut Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Rakhmatika Ardianto, menegaskan bahwa penyebab kecelakaan KM Virgo Transport 8 harus dibuktikan secara teknis melalui kajian menyeluruh.

Alumnus Teknik Perkapalan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) tersebut menilai tidak tepat jika faktor modifikasi kapal, riwayat lintasan di negara asal, serta kedalaman perairan langsung dijadikan dasar tunggal untuk menyimpulkan penyebab insiden.

Tanggapan ini disampaikan Rakhmatika untuk merespons analisis pengamat maritim Prof. Saut Gurning di sejumlah media arus utama (mainstream), guna memastikan investigasi berjalan objektif tanpa kesimpulan yang prematur.

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Terkait modifikasi kapal, Rakhmatika menjelaskan bahwa perubahan desain kapal memiliki mekanisme pengesahan dan pengawasan.

Ia merujuk pada PM Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan dan Pengerjaan Kapal, yang mengatur bahwa perombakan kapal harus dilengkapi gambar dan perhitungan sebelum pekerjaan dilaksanakan.

“Pemilik kapal tidak dibenarkan mengubah konstruksi sesuka hati. Ada gambar rancang bangun, perhitungan teknis, proses pengesahan, serta pengawasan pekerjaan yang dilakukan oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla serta Biro Klasifikasi Indonesia atau BKI,” ujar Rakhmatika, Rabu (23/9/2026).

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“Setelah pekerjaan selesai, dilakukan perhitungan ulang stabilitas kapal dengan melakukan inclining test oleh BKI,” ujar Rakhmatika yang juga menjabat salah satu direksi di sebuah perusahaan pelayaran yang telah mendapatkan ratusan penghargaan baik dari Presiden, Menteri, Kepala Daerah maupun berbagai elemen masyarakat.

Praktik modifikasi atau perubahan desain kapal merupakan hal biasa dalam industri pelayaran.