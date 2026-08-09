MTQ Ke-34 Se-Kalbar Resmi Ditutup, Kubu Raya Raih Juara, Kayong Utara Sukses Gelar Acara dan Masuk 5 Besar

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) mengungkapkan rasa bangga atas kesuksesan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXXIV Tingkat Provinsi Kalbar Tahun 2026 di Sukadana, Kabupaten Kayong Utara.

Pelaksanaan MTQ tak hanya menjadi ajang kompetisi bagi para peserta, tapi juga momentum untuk meningkatkan kecintaan dan pemahaman masyarakat terhadap Al-Qur’an.

Apresiasi tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Kalbar Bidang Sumber Daya Manusia, Sefri Kurniadi, saat menutup MTQ XXXIV Tingkat Provinsi Kalbar di Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Sabtu (8/8/2026) malam.

Dia mengungkapkan, Pemprov Kalbar mendapat pujian dari banyak pihak, atas kesuksesan kegiatan tersebut.

"Banyak sekali tamu undangan dan warganet yang menyampaikan apresiasi penyelenggaraan MTQ tahun. Ini menjadi salah satu penyelenggaraan yang paling meriah dan paling tertata dalam beberapa tahun terakhir. Ini kebanggaan kita bersama, khususnya masyarakat Kayong Utara, sebagai tuan rumah MTQ ke-34," ujarnya.

Sefri menguraikan antusiasme masyarakat dan para tamu undangan, terlihat sejak pembukaan kegiatan MTQ, Minggu (2/8/2026) malam.

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Menurut dia, kegiatan yang dihadiri lebih dari 2.500 orang itu, juga mendapat apresiasi dari banyak pihak karena disiarkan secara langsung melalui media massa dan media sosial.

"Sejumlah tokoh nasional dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) provinsi dan kabupaten/kota, juga menyampaikan apresiasi. Kegiatan di tingkat provinsi ini dinilai sukses, bahkan disetarakan dengan penyelenggaraan di tingkat nasional," tuturnya.