menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Daerah » MTQ Nasional 2026 di Jateng Jadi Pesta Umat Lintas Agama

MTQ Nasional 2026 di Jateng Jadi Pesta Umat Lintas Agama

MTQ Nasional 2026 di Jateng Jadi Pesta Umat Lintas Agama
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama para tokoh dan ulama. Foto: humaspemprov

jpnn.com - SEMARANG – Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional XXXI/2026 pada 11-20 September di Kota Semarang, Jawa Tengah bukan hanya milik umat Islam, tetapi juga menjadi pesta yang menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang agama.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar saat acara Malam Ta’aruf MTQ Nasional XXXI di halaman Kantor Gubernur Jateng pada Jumat (11/9) malam.

Menurutnya kemeriahan penyelenggaraan MTQ di Indonesia menunjukkan nilai-nilai Al-Qur’an dapat menghadirkan kegembiraan dan persaudaraan bagi seluruh masyarakat.

Baca Juga:

“MTQ dimeriahkan bukan hanya oleh umat Islam, tetapi juga menjadi pesta rakyat bagi masyarakat dari semua agama. Inilah Indonesia,” kata Nasaruddin

Dia menceritakan pengalamannya saat menghadiri kegiatan keagamaan di sejumlah daerah.

Pada penyelenggaraan Pesparawi di Manokwari, misalnya, kepanitiaannya melibatkan seorang muslim.

Baca Juga:

Sementara itu, pada MTQ tingkat provinsi di Sulawesi Utara, masyarakat Kristen turut terlibat, termasuk melalui paduan suara gereja yang menyanyikan Mars MTQ.

Kebersamaan serupa juga terlihat dalam Malam Ta’aruf MTQ Nasional XXXI di Jawa Tengah. Masyarakat nonmuslim turut hadir dan bergembira menyambut para kafilah di Kota Semarang.

MTQ Nasional XXXI diikuti 2.242 peserta yang akan bertanding pada delapan cabang dan 24 golongan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI