jpnn.com - JAKARTA - Manchester United (MU) dihancurkan Brentford 0-4 dalam matchday ke-12 Liga Inggris 2026/2027 di Stadion Old Trafford pada Sabtu (28/11).

Hasil ini membuat pelat8h baru, Mauricio Pochettino masih belum mampu mempersembahkan kemenangan perdana bagi MU.

Setan Merah juga belum beranjak dari zona degradasi dengan koleksi delapan poin dari 12 pertandingan dan menempati peringkat ke-19.

Brentford mendapatkan tambahan tiga poin penting yang mengangkat posisi mereka ke peringkat kelima klasemen sementara dengan raihan 20 angka, demikian laman resmi Liga Premier Inggris.

Callum Wilson menjadi bintang kemenangan Brentford setelah mencetak dua gol pada menit ke-19 dan ke-32. Dua gol lainnya disumbangkan Kristoffer Ajer (82') dan Kevin Schade (90+2').

Brentford langsung memberikan tekanan kepada tuan rumah sejak awal laga. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-19 melalui Callum Wilson.

Gol tersebut berawal dari kombinasi serangan Damsgaard dan Dango Ouattara. Bola diberikan kepada Wilson yang berhasil memanfaatkan celah di pertahanan MU untuk menaklukkan Senne Lammens.

Brentford menggandakan keunggulan pada menit ke-32 melalui skema serangan balik cepat. Wilson lebih dahulu mengontrol bola hasil tendangan jauh Kelleher, sebelum mengalirkannya kepada Damsgaard.