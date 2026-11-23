jpnn.com - JAKARTA - Debut Pelatih Manchester United Mauricio Pochettino berakhir pahit setelah Setan Merah dihajar Liverpool 0-4 pada laga ke-11 Liga Inggris 2026/2027 di Stadion Anfield, Minggu (22/11).

Dalam pertandingan debutnya bersama MU, Pochettino harus menyaksikan ketidakberdayaan tim asuhannya saat menghadapi dominasi Liverpool. Empat gol Liverpool dicetak Dominik Szoboszlai (10'), Florian Wirtz (13'), Rio Ngumoha (66'), dan Victor Munoz (82').

Kekalahan ini membuat Manchester United gagal memperbaiki posisi di klasemen sementara Liga Inggris 2026/27. MU masih tertahan di peringkat ke-19 dengan koleksi delapan poin dan belum mampu keluar dari zona degradasi.

Sebaliknya, Liverpool naik ke posisi keempat dengan 21 poin setelah menggusur Bournemouth, demikian laman resmi Liga Premier Inggris.

Situasi makin sulit bagi Pochettino setelah MU harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-8 setelah Leny Yoro diganjar kartu merah. Kesalahan koordinasi antara Matthijs de Ligt dan Leny Yoro berujung pada pelanggaran fatal yang dilakukan bek muda tersebut terhadap Isak.

Wasit pun tanpa ragu mengeluarkan kartu merah untuk Yoro. Unggul jumlah pemain, Liverpool langsung memanfaatkan situasi tersebut untuk menekan pertahanan MU.

Szoboszlai membuka keunggulan Liverpool pada menit ke-10 melalui eksekusi tendangan bebas. Tiga menit berselang, giliran Florian Wirtz yang mencatatkan namanya di papan skor setelah menyelesaikan umpan silang Rio Ngumoha.

Tidak ada gol tambahan yang tercipta, keunggulan 2-0 untuk tuan rumah bertahan hingga turun minum.