MU Hajar Fulham, Carrick Tak Ingin Setan Merah Terlena dengan Rentetan Kemenangan

jpnn.com - JAKARTA - Manchester United meraih kemenangan dramatis atas Fulham dengan skor 3-2 pada lanjutan Liga Inggris di Stadion Old Trafford. Pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa MU tidak ingin terlena dengan rentetan kemenangan yang diraih. Kini MU telah mencatatkan tiga kemenangan beruntun.

Carrick menyebut bahwa kemenangan dramatis seperti ini kerap memberi dorongan besar bagi tim. Menurut Carrick, kemenangan dramatis atas Fulham bermakna lebih dari sekadar tambahan tiga poin di klasemen.

“Ketika menang dengan cara seperti itu, rasanya lebih dari sekadar tiga poin. Itu menyebar ke semua orang di klub,” katanya dikutip dari laman resmi Manchester United, Senin (2/2).

Setan Merah sudah berada di jalur kemenangan ketiga beruntun di bawah asuhan Carrick berkat gol Casemiro dan Matheus Cunha. Namun, Fulham mengejutkan publik tuan rumah melalui dua gol cepat, masing-masing dari penalti Raul Jimenez dan sepakan keras Kevin yang menaklukkan kiper Senne Lammens.

MU akhirnya memastikan kemenangan setelah Benjamin Sesko mencetak gol penentu lewat penyelesaian dari umpan silang kapten Bruno Fernandes.

“Kami tahu pertandingan ini akan sangat sulit karena Fulham tim yang bagus. Para pemain menunjukkan mentalitas hebat untuk kembali unggul,” kata Carrick.

Lebih lanjut Carrick juga menyoroti atmosfer Old Trafford yang disebutnya kerap menghadirkan momen-momen spesial. “Gol kemenangan pada menit akhir di depan Stretford End adalah perasaan yang luar biasa. Momen seperti itu yang membuat sepak bola begitu istimewa,” ujarnya.

Carrick turut memuji kontribusi Casemiro yang kembali mencetak gol penting. Dia menyebut gelandang asal Brasil itu sebagai sosok berpengaruh di ruang ganti sejak dirinya mengambil alih tim. “Dia sangat termotivasi dan ingin menutup musim dengan kuat. Hari ini dia tampil luar biasa,” katanya.