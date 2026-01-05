MU Pecat Ruben Amorim dari Pelatih Kepala, Ini Kemungkinan Jumlah Pesangonnya

jpnn.com, JAKARTA - Manchester United Footbal Club (MUFC) memecat pelatih kepalanya, Ruben Amorim.

Selanjutnya, klub berjuluk Setan Merah itu untuk sementara menunjuk Darren Fletcher sebagai pengganti Ruben.

Pemecatan terhadap Ruben merupakan buah kecamannya kepada bos Maanchester United seusai laga melawan Leeds United yang berakhir imbang, Minggu (4/1/2026).

Pemilik nama Ruben Filipe Marques Amorim itu menerima kabar pemecatan tersebut pada Senin (5/1/2026) pagi di Carrington yang dikenal sebagai lokasi latihan Manchester United.

"Ruben Amorim telah meninggalkan posisinya sebagai pelatih kepala Manchester United," demikian pernyataan resmi klub yang dikutip Daily Mail.

Memang ada kompensasi besar andai peracik strategi asal Portugal itu dipecat sebelum November. Jumlahnya mencapai GBP 12 juta atau sekitar Rp 270,4 miliar.

Meski demikian, MU belum membeber angka pasti paket pesangonnya.

Amorim menjadi manajer MU pada November 2024 setelah hijrah dari Sporting Lisbon. Namun, catatannya yang terpuruk selama memoles MU membuatnya kerap menjadi olok-olok.