MU Takluk dari Manchester City, Carrick: Perjalanan Musim Ini Masih Panjang

jpnn.com - JAKARTA - Manchester United takluk Manchester City 0-1 pada pertandingan pekan keempat Liga Inggris di Stadion Old Trafford, Manchester, Minggu (13/9) waktu setempat.

MU kalah dari Manchester City akibat gol semata wayang penyerang Erling Haaland pada menit ke-60.

Pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa kekalahan 0-1 dari Manchester City bukanlah akhir bagi tim asuhannya dalam mengarungi kompetisi.

Menurut Carrick, perjalanan musim ini masih panjang.

Dia menegaskan masih banyak pertandingan yang perlu dihadapi The Red Devils.

"Hal ini tidak akan mengubah jalannya musim. Ini berdampak besar pada pertandingan hari ini—dan itu adalah pertandingan yang sangat penting—jadi masih ada perjalanan panjang musim ini," ungkap Carrick dikutip dari laman resmi klub, Senin (14/9).

Secara keseluruhan, Carrick menilai permainan tim asuhannya sudah cukup baik pada pertandingan menghadapi Manchester City.

Hal tersebut dapat menjadi modal menatap pertandingan selanjutnya.