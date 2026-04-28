MU vs Brentford: Menang 2-1, Setan Merah Kukuh di Peringkat 3

jpnn.com - JAKARTA - Laga Manchester United vs Brentford pada pekan ke-34 Liga Inggris 2025/26 di Old Trafford, Selasa dini hari berakhir dengan kemenangan Setan Merah 2-1.

MU unggul 2-0 di babak pertama berkat gol Casemiro dan Benjamin Sesko.

Mathias Jensen sempat memperkecil kedudukan untuk Brentford lewat golnya.

Tambahan tiga poin ini membuat Manchester United kian kokoh di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Inggris dengan 61 angka.

The Bees harus puas tertahan di peringkat kesembilan dengan koleksi 48 poin, demikian yang dilansir laman resmi Liga Premier Inggris.

Bermain di kandang sendiri, MU langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal dan membombardir pertahanan tim tamu.

Kobbie Mainoo sempat memamerkan aksi individu spektakuler melewati beberapa pemain Brentford sebelum mengirimkan umpan kepada Amad Diallo. Namun, tembakan Amad masih bisa diblok oleh Nathan Collins.

Kebuntuan akhirnya pecah saat laga baru berjalan 11 menit.