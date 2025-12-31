MU vs Wolves: Setan Merah Gagal Menang di Old Trafford

jpnn.com - JAKARTA - Laga Manchester United vs Wolverhampton Wanderers pada pekan ke-19 Liga Inggris 2025/2026 di Stadion Old Trafford, Rabu dini hari WIB berakhir dengan skor imbang 1-1.

Setan Merah gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi poin.

Dalam pertandingan itu, MU unggul terlebih dahulu lewat gol Joshua Zirkzee sebelum disamakan oleh Wolves melalui gol Ladislav Krejci.

Hasil tersebut membuat Manchester United harus menunda ambisi menembus lima besar klasemen. Setan Merah tertahan di posisi keenam dengan koleksi 30 poin.

Sementara itu, tambahan satu poin tak mengubah posisi Wolverhampton sebagai juru kunci klasemen dengan tiga poin dan memperpanjang catatan tanpa kemenangan mereka menjadi 19 pertandingan beruntun, demikian yang dilansir laman resmi Liga Premier Inggris.

Sejak awal pertandingan, MU tampil dominan dengan penguasaan bola lebih baik.

Peluang pertama hadir pada menit ke-15 melalui tembakan Benjamin Sesko, tetapi bola masih melebar di sisi kanan gawang.

Wolverhampton membalas lewat upaya Hwang Hee-chan, tetapi sepakan penyerang Korea Selatan itu melambung di atas mistar.