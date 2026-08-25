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Mubes Pertama HKPW, Nur Kholis Kembali Terpilih Jadi Ketua Pengurus Pusat

Mubes Pertama HKPW, Nur Kholis Kembali Terpilih Jadi Ketua Pengurus Pusat
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H. Nur Kholis, S. Ag., MH terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua Pengurus Pusat Himpinan Keluarga Pondok Pesantren Wali Songo (PP HKPW) Ngabar Periode 2026-2031. Foto: dok HKPW

jpnn.com, JAKARTA - H. Nur Kholis, S. Ag., MH terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua Pengurus Pusat Himpinan Keluarga Pondok Pesantren Wali Songo (PP HKPW) Ngabar Periode 2026-2031. 

Pemilihan Nur Kholis dilakukan lewat Musyawarah Besar (Mubes) Himpunan Keluarga PP HKPW pada Jumat-Ahad, 21-23 Agustus 2026.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Presidium Sidang Mubes HKPW 2026 yang juga Pimpinan HKPW Cabang Bali Umar Al-Khatab.

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“Nur Kholis terpilih untuk memimpin HKPW periode 2026-2031,” kata Umar.

Hasil dari Mubes ini akan diajukan kepada Majelis Riyasati-L-Ma’had (MRM) yang merupakan lembaga tertinggi Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar untuk mendapatkan pengesahan. 

Mubes Pertama HKPW, Nur Kholis Kembali Terpilih Jadi Ketua Pengurus Pusat

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Mubes pertama HKPW diikuti 64 Peserta dari 31 cabang di berbagai wilayah Indonesia dan mancanegara.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Pimpinan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, Dr. KH. Heru Saiful Anwar, MA., kemudian dilanjutkan dengan Sidang Pleno I dengan pembahasan Tata Tertib, Pemilihan Pimpinan Sidang, dan Laporan Pertanggungjawaban PP HKPW periode 2021-2026. 

H. Nur Kholis, S. Ag., MH terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua Pengurus Pusat Himpinan Keluarga Pondok Pesantren Wali Songo (PP HKPW) Ngabar Periode 2

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