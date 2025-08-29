Muchtar Simanjuntak Bangun Budaya Kolaborasi di Industri Hiburan
jpnn.com, JAKARTA - CEO PT Wahana Media Entertainment, Muchtar P. Simanjuntak, M.BA, mengatakan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal mengarahkan, tetapi juga menumbuhkan potensi orang lain agar berkembang bersama.
Filosofi ini menjadi dasar perjalanannya lebih dari dua dekade memimpin perusahaan hiburan dengan lima lini usaha.
Sejak mendirikan Wahana Media pada 1998, Muchtar konsisten menanamkan nilai kolaborasi dalam bisnis hiburan.
Baginya, musik, talenta, dan acara hiburan harus mampu menginspirasi, bukan sekadar memberi hiburan, sekaligus menjadi ruang perjumpaan musisi, pencipta lagu, komunitas, dan penggemar.
Prinsip tersebut diwujudkan melalui Wahana Baru Bakti, yang memberi kesempatan setara bagi musisi dari berbagai daerah untuk tampil dan berkembang.
Dengan 25 artis resmi yang dikelola, termasuk Kangen Band dan Five Minutes, Muchtar mendorong keberagaman budaya agar hadir di panggung nasional.
Selain itu, lewat Wahana Talent Manajemen, Muchtar membina artis muda seperti Bastian S dan Romaria Simbolon.
Dia menekankan bahwa pembinaan talenta bukan hanya soal bisnis, tetapi juga tentang menanamkan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sebagai figur publik.
Dari visi ke aksi, CEO Wahana Media Muchtar P. Simanjuntak membangun budaya kolaborasi di industri hiburan.
