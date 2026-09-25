Mudahkan Analisis Saham, Indo Premier Sekuritas Hadirkan IPOT X Berbasis AI
jpnn.com - PT Indo Premier Sekuritas memperbarui platform perdagangan saham IPOT dengan menghadirkan fitur kecerdasan buatan (AI).
Bersamaan dengan kehadiran fitur tersebut, perusahaam mengenalkan wajah baru aplikasi investasi terbaru tersebut menjadi IPOT X.
President Director & CEO PT Indo Premier Sekuritas Moleonoto The mengatakan kehadiran aplikasi ini hadir menjawab kompleksitas pasar melalui teknologi AI-Native Intelligence.
Menurut Moleonoto, risiko pasar akan selalu ada, tetapi teknologi investasi harus mampu membantu investor agar tidak perlu bekerja dengan cara-cara lama.
"IPOT X mampu mengambil lebih banyak pekerjaan analitis agar investor mempunyai lebih banyak ruang untuk memahami, lebih sedikit sibuk merangkai data dan lebih banyak waktu memahami artinya," ujar Moleonoto di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (24/9).
Moleonoto menjelaskan IPOT X membawa proposisi kemajuan bagi investor di Indonesia melalui konsep Investor Naik Kelas.
Konsep ini memungkinkan pemula maupun investor berpengalaman untuk memahami kerumitan pasar dan mengubahnya menjadi market clarity secara terintegrasi.
Secara teknis, aplikasi ini dibekali lima keunggulan utama yakni mengintegrasikan AI Inferencing, Multi-Agent Intelligence, Pattern Recognition, hingga Deep Market Intelligence.
PT Indo Premier Sekuritas melengkapi IPOT X dengan fitur kecerdasan buatan (AI) untuk memudahkan pengguna menganalisis saham.
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