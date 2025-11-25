menu
Mudahkan Pengguna, Lepas L8 Dilengkapi 2 Fitur Canggih Ini

Lepas L8 plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) menggunakan teknologi LEX Platform. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA - Lepas Indonesia menghadirkan L8 PHEV untuk meramaikan pasar di kelas sport utility vehicle (SUV) yang sangat potensial.

SUV lima penumpang itu dikatakan dibekali sejumlah teknologi yang memudahkan penggunanya.

Salah satu fitur ialah teknologi APA (Automatic Parking Assist) dan RPA (Remote Parking Assist).

Fitur tersebut dirancang untuk memudahkan pengguna saat parkir dengan akurat dan efisien, mencerminkan karakter SUV listrik yang cerdas dan praktis.

President Director of Chery Group Indonesia, Zeng Shuo mengungkapkan pihaknya menempatkan pengalaman pengguna sebagai prioritas utama.

"Lepas L8 dikembangkan untuk menghadirkan teknologi yang bekerja secara intuitif, kenyamanan yang konsisten, serta karakter berkendara yang terasa berkelas, sehingga pengemudi dapat menikmati perjalanan dengan lebih rileks, percaya diri, dan terkendali,” ujar Zeng Shuo dalam siaran persnya, Sabtu (31/1).

Dia menambahkan selain teknologi, Lepas L8 menghadirkan kenyamanan, kestabilan, dan kontrol berkendara yang terasa natural dalam penggunaan sehari-hari.

Pendekatan driver and vehicle in harmony menjadi fondasi pengembangan Lepas L8, dengan menerjemahkan setiap input pengemudi secara akurat oleh kendaraan.

