JPNN.com » Nasional » Hukum » Mudik 2026 Aman, Kepercayaan Publik terhadap Polri Melesat ke 4 Besar

Mudik 2026 Aman, Kepercayaan Publik terhadap Polri Melesat ke 4 Besar

Mudik 2026 Aman, Kepercayaan Publik terhadap Polri Melesat ke 4 Besar
Polisi membantu pemudik menyeberang jalan saat pengamanan arus mudik di depan Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (17/3/2026). Polda Sulawesi Selatan mengerahkan sebanyak 5.268 personel gabungan yang ditempatkan di 108 pos pengamanan di berbagai wilayah di Sulsel guna memastikan keamanan serta kelancaran arus mudik dan balik Lebaran di daerah itu. Foto: ANTARA FOTO/Arnas Padda/tom

jpnn.com, JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mencatatkan prestasi gemilang dalam hal kepercayaan publik.

Berdasarkan hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia, Polri kini menempati peringkat ke-4 sebagai lembaga negara yang paling dipercaya masyarakat, sebuah peningkatan signifikan dibandingkan periode-periode sebelumnya.

Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan bahwa posisi Polri saat ini melampaui capaian historisnya yang biasanya tertahan di peringkat kedelapan atau kesembilan.

"Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri saat ini berada di angka 63,7%. Ini menempatkan Polri di posisi ke-4 tertinggi dari 11 lembaga yang kami ukur. Tren ini naik sangat tajam jika dibandingkan temuan-temuan sebelumnya," ujar Burhanuddin Muhtadi dalam paparannya.

Menurut Burhanuddin, kenaikan peringkat ini tidak terlepas dari persepsi positif masyarakat terhadap kinerja Korps Bhayangkara dalam pelayanan publik, khususnya selama momentum mudik Lebaran 2026.

Data survei menunjukkan mayoritas masyarakat merasa sangat puas dengan kinerja Polri dalam "Operasi Ketupat".

"Ada korelasi yang sangat kuat antara kepuasan publik dalam penyelenggaraan mudik dengan tingkat kepercayaan terhadap Polri. Sebanyak 81,4% masyarakat menilai Polri lebih baik dalam menciptakan kelancaran arus lalu lintas dibanding tahun lalu, dan 80,8% merasa puas atas jaminan keamanan serta keselamatan yang diberikan Polri," jelasnya.

Lebih lanjut, Burhanuddin memaparkan bahwa inovasi Polri di lapangan juga mendapat apresiasi tinggi.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mencatatkan prestasi gemilang dalam hal kepercayaan publik.

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PILIHAN REDAKSI