Mudik 2026, Hutama Karya Kebut Pemeliharaan & Perbaikan di Tol Trans Sumatera
jpnn.com - PALEMBANG - PT Hutama Karya bersama anak perusahannya, PT Hakaaston (HKA), menggesa perbaikan jalan di beberapa titik Tol Trans Sumatera.
Kedua perusahaan berkolaborasi untuk memastikan aspal tol tetap kokoh dan aman saat dilintasi para pemudik Lebaran 2026.
Fokus perbaikan di dua jalur utama, yakni Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung (Terpeka) dan Tol Pekanbaru - Dumai (Permai).
Adapun untuk pemeliharaan di Tol Permai dilakukan pada dua titik, yaitu KM 49+250 hingga KM 49+200 serta KM 78+856 sampai KM 78+760.
Untuk ruas Tol Terpeka, penanganan dilakukan pada sejumlah segmen yang tersebar mulai dari KM 188+542,50 hingga KM 330+404,00 pada Jalur A. Semua perbaikan itu dilakukan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan berkendara.
Plh.Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Hamdani mengatakan pemeliharaan pada titik-titik tersebut ditargetkan rampung sebelum 10 Maret 2026.
"Percepatan pemeliharaan ini merupakan langkah BUJT untuk menjaga standar kualitas layanan jalan tol,” tutur Hamdani, Sabtu (7/3/2026).
Hutama Karya memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul selama proses pekerjaan berlangsung.
Hutama Karya bersama anak perusahaannya PT Hakaaston melakukan pemeliharaan di JTTS ruas Tol Terganggi Besar - Kayu Agung (Terpeka) dan Tol Pekanbaru - Dumai.
