menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Sumsel » Mudik 2026, Hutama Karya Kebut Pemeliharaan & Perbaikan di Tol Trans Sumatera

Mudik 2026, Hutama Karya Kebut Pemeliharaan & Perbaikan di Tol Trans Sumatera

Mudik 2026, Hutama Karya Kebut Pemeliharaan & Perbaikan di Tol Trans Sumatera
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Petugas saat melakukan pemeliharaan di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Foto: Dokumentasi Hutama Karya.

jpnn.com - PALEMBANG - PT Hutama Karya bersama anak perusahannya, PT Hakaaston (HKA), menggesa perbaikan jalan di beberapa titik Tol Trans Sumatera.

Kedua perusahaan berkolaborasi untuk memastikan aspal tol tetap kokoh dan aman saat dilintasi para pemudik Lebaran 2026.

Fokus perbaikan di dua jalur utama, yakni Tol Terbanggi Besar - Kayu Agung (Terpeka) dan Tol Pekanbaru - Dumai (Permai).

Baca Juga:

Adapun untuk pemeliharaan di Tol Permai dilakukan pada dua titik, yaitu KM 49+250 hingga KM 49+200 serta KM 78+856 sampai KM 78+760. 

Untuk ruas Tol Terpeka, penanganan dilakukan pada sejumlah segmen yang tersebar mulai dari KM 188+542,50 hingga KM 330+404,00 pada Jalur A. Semua perbaikan itu dilakukan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan berkendara. 

Plh.Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Hamdani mengatakan pemeliharaan pada titik-titik tersebut ditargetkan rampung sebelum 10 Maret 2026. 

Baca Juga:

"Percepatan pemeliharaan ini merupakan langkah BUJT untuk menjaga standar kualitas layanan jalan tol,” tutur Hamdani, Sabtu (7/3/2026). 

Hutama Karya memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul selama proses pekerjaan berlangsung.

Hutama Karya bersama anak perusahaannya PT Hakaaston melakukan pemeliharaan di JTTS ruas Tol Terganggi Besar - Kayu Agung (Terpeka) dan Tol Pekanbaru - Dumai.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI