Mudik 2026 Sukses, Komisi III DPR Puji Kinerja Kapolri-Kakorlantas

jpnn.com, JAKARTA - Komisi III DPR menilai pengamanan hingga rekayasa lalu lintas dalam arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 berjalan dengan sukses. Komisi III mengapresiasi kinerja Polri, khususnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho.

"Penyelenggaraan mudik tahun ini menunjukkan hasil yang sangat positif di berbagai aspek. Salah satunya adalah penurunan angka kecelakaan lalu lintas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya" kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, Kamis (2/4).

"Tentu Ini adalah capaian yang sangat baik. Angka kecelakaan bisa ditekan, artinya strategi pengamanan dan rekayasa lalu lintas berjalan sangat efektif," sambungnya.

Komisi III DPR juga menyoroti kondisi keamanan di daerah-daerah yang relatif kondusif selama periode mudik Lebaran. Aksi kejahatan selama periode mudik disebut mengalami penurunan, seiring dengan peningkatan patroli-patroli dan pengamanan oleh aparat kepolisian di berbagai wilayah.

Komisi III DPR juga melihat selama masyarakat meninggalkan rumah untuk merayakan Lebaran di kampung halaman, situasi kamtibmas tetap terjaga. Ini menunjukkan kesiapsiagaan aparat kepolisian di lapangan.

"Dari sisi kelancaran lalu lintas, Komisi III DPR menilai kemacetan di sejumlah jalur-jalur utama juga berkurang seperti di ruas jalan Tol maupun jalan-jalan umum, baik saat arus mudik maupun arus balik. Artinya penerapan rekayasa lalu lintas seperti one way dan contraflow di jalan Tol dinilai mampu mengurai kepadatan kendaraan secara signifikan," beber Habiburokhman.

“Bahkan Jalur-jalur yang biasanya menjadi langganan tiap tahun mengalami kemacetan parah kini bisa lebih terkendali. Ini hasil kerja keras dan koordinasi yang baik antarinstansi dan personel kepolisian di lapangan," sambungnya.

Komisi III DPR, lanjut Habiburokhman, berharap capaian tahun ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada penyelenggaraan mudik Lebaran di masa depan.